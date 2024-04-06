Следователь разрешил блогеру Блиновской звонить из СИЗО родным – ОНК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Следователь разрешил блогеру Елене Блиновской звонить по телефону из СИЗО родным, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марию Ботову, посетившую изолятор №6 "Печатники".

При этом, как отметила правозащитница, пока блогер не успела воспользоваться этим правом. Ботова также рассказала, что Блиновская проводит время в СИЗО, собирая мозаику и читая книги.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из России, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе этого года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блиновской вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

В конце марта следствие обвинило Блиновских в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным Следственного комитета, 706 них пара уже успела легализовать. В тот же день супругам предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.