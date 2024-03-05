Адвокат рассказала, как налоговая амнистия могла бы выручить Блиновскую

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Предложенная президентом налоговая амнистия могла бы выручить Елену Блиновскую, однако сперва нужно получить представление об ее условиях, сообщила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова.

По ее словам, это будет зависеть от того, какой возьмут период и размер налогов, поскольку президент говорил о мелком бизнесе, а не крупных предпринимателях. В связи с этим адвокат призвала сперва определить условия амнистии.

"Если речь пойдет о всем малом и среднем бизнесе, осуществлявшем дробление, то моя клиентка, которую можно отнести к субъекту среднего предпринимательства, наверное, в таком случае подпадет под амнистию. Дальше уже исходя из условий амнистии спишутся только пени и штрафы или спишется тело долга. Если и то и другое, значит, она не будет вообще платить. Если только пени и штрафы, значит, в любом случае задолженность Блиновской перед налоговиками сократится в два раза", – пояснила Сальникова.

Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поручил проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из РФ, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блогеру вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".



"Безопасный город": Мосгорсуд оставил Блиновскую и Шабутдинова в СИЗО