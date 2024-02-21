Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экономическая экспертиза, которая проводилась по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской, установила сумму недоимки с ее стороны в размере чуть более 906 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства напомнил, что изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, после дополнительной проверки она снизилась до 907 миллионов рублей, сейчас – уменьшилась еще.

Блогера задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она намеревалась покинуть территорию РФ. Ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации денежных средств.

В январе суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Женщине вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

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