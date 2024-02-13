Адвокат Блиновской подтвердила, что следствие по делу планируют завершить до 20 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Следователи намерены завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей и неправомерном обороте платежных средств, до 20 марта. Такую информацию подтвердила адвокат блогера Наталия Сальникова.

"По моим данным, предварительное следствие по делу планируется закончить до 20 марта", – цитирует ее ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на основе проведенной налоговой экспертизы СК планирует завершить предварительное следствие по делу Блиновской и предъявить обвинение в окончательной редакции в марте 2024 года.

Блогера задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она намеревалась покинуть территорию РФ. Ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов.

После этого Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. 22 января ей вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Следователи также потребовали заключить женщину под стражу из-за проведения новогодней вечеринки, на которой она общалась со свидетелем по делу. Позже суд решил отправить ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Кроме того, суд продлил арест имущества и счетов Блиновской еще на три месяца. Решение распространяется на имущество и деньги родных обвиняемой, а также на некоторых подконтрольных юридических лиц.

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