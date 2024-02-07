Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук – СМИ

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Сокамерницами Елены Блиновской в московском СИЗО-6 стали ученые. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки – доктор наук и кандидат наук", – заявил собеседник агентства.

По его словам, все они впервые попали в СИЗО. Он уточнил, что чаще всего сокамерников подбирают таким образом, чтобы у них не возникало конфликтов.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. ФНС подозревало блогера в том, что она задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

После задержания ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Следователи также потребовали заключить Блиновскую под стражу из-за проведения новогодней вечеринки, где она общалась со свидетелем по делу. Суд ужесточил меру пресечения блогеру, ее отправили в СИЗО-6 до 26 апреля.

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