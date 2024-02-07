07 февраля, 07:07Шоу-бизнес
Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук – СМИ
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Сокамерницами Елены Блиновской в московском СИЗО-6 стали ученые. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.
"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки – доктор наук и кандидат наук", – заявил собеседник агентства.
По его словам, все они впервые попали в СИЗО. Он уточнил, что чаще всего сокамерников подбирают таким образом, чтобы у них не возникало конфликтов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. ФНС подозревало блогера в том, что она задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.
После задержания ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также легализации денежных средств.
22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".
Следователи также потребовали заключить Блиновскую под стражу из-за проведения новогодней вечеринки, где она общалась со свидетелем по делу. Суд ужесточил меру пресечения блогеру, ее отправили в СИЗО-6 до 26 апреля.
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