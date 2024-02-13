Расследование по делу Блиновской могут завершить в марте – СМИ

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Следственный комитет РФ намерен завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По результатам налоговой экспертизы, назначенной ранее в рамках уголовного дела о неуплате налогов, следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции", – говорится в сообщении.

Московский городской суд рассмотрит жалобу представителя защиты обвиняемой на решение Замоскворецкого суда об ужесточении меры пресечения за нарушение ограничений в рамках домашнего ареста.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Следователи также потребовали заключить блогера под стражу из-за проведения вечеринки в честь Нового года, на которой она общалась со свидетелем по делу. Позже суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО до 26 апреля.

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