Адвокат рассказал о последствиях банкротства для Блиновской

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Процедура банкротства в случае блогера Елены Блиновской может не привести к желаемому результату, которым является аннулирование долгов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на адвоката Артура Айрапетова.

Он объяснил, что суд должен будет рассмотреть, насколько добросовестным является заявление, какие обстоятельства к нему привели, не способствовала ли банкротству фигурант дела. Инстанция может посчитать банкротство искусственным, подчеркнул эксперт.

Кроме того, сложная и долгоиграющая процедура банкротства не отменяет уголовного преследования и ответственности по статье о неуплате налогов, сказал Айрапетов.

"Суд должен решить, насколько добросовестно вела себя Блиновская, и только после этого говорить о списании долгов", – подвел итог адвокат.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила, что блогер не сможет погасить ущерб государству и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости.

По ее словам, о своем банкротстве также намерены заявить супруг блогера и ее родители.

Cуд 22 января принял решение ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Следователь в Замоскворецком суде заявил, что 23 декабря блогер проигнорировала предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения и провела вечеринку. На мероприятии присутствовали 15 человек. Кроме того, считает следствие, среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу Блиновской.

Вместе с тем женщине вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". В свою очередь, Блиновская вину не признала.

Женщину задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

На тот момент ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста