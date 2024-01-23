23 января, 12:05Шоу-бизнес
Московский омбудсмен заявила о намерении посетить Блиновскую в СИЗО в феврале
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Омбудсмен по Москве Татьяна Потяева планирует посетить в феврале блогера Елену Блиновскую, которую отправили в СИЗО на три месяца. Об этом она рассказала РИА Новости.
"Да, планируем", – заявила уполномоченный по правам человека в Москве.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.
Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.
Блогеру после вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Женщину обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".
Следователи выяснили, что 23 декабря Блиновская, несмотря на предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения, провела вечеринку, на которой находились около 15 человек. Среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу блогера.
Замоскворецкий районный суд учел позицию прокуратуры и изменил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Блогер возражала против соответствующего ходатайства.
В результате Блиновскую поместили в СИЗО-6 до 26 апреля.
Елену Блиновскую поместили в СИЗО "Печатники" в Москве
Читайте также