СК РФ попросил ужесточить меру пресечения Блиновской из-за новогодней вечеринки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/elena_blinovskaya

Следственный комитет России потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Елене Блиновской в связи с проведением вечеринки в честь Нового года, на которой она общалась со свидетелем по делу. Об этом сообщил следователь в Замоскворецком суде Москвы, передает РИА Новости.

По его словам, 23 декабря блогер, несмотря на ограничения, предусмотренные в рамках домашнего ареста, организовала вечеринку, на которой присутствовали порядка 15 человек. Как уточнил следователь, среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу Блиновской, чем обвиняемая нарушила установленный запрет. В связи с этим следователи призвали суд ужесточить блогеру меру пресечения и отправить ее в СИЗО на три месяца.

Также было указано на то, что на вечеринке было большое количество дорогостоящих развлечений, несмотря на то что Блиновская, как сообщает газета "Известия", не торопится погашать перед Федеральной налоговой службой (ФНС) задолженность, которая составляет уже 1,4 миллиарда рублей.

"Вину Блиновская не признает, не принимает меры по погашению ущерба. Она продолжает светскую жизнь, что неоднократно освещалось в средствах массовой информации", – заявил следователь.

Блиновская была задержана в апреле на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

В результате Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она признала свою вину и раскаялась.

В свою очередь, Сальникова назвала ложными сообщения о выплате Блиновской всего долга в размере 1,4 миллиарда рублей. Правозащитница подчеркнула, что блогер погасила задолженность на сумму 50–55 миллионов рублей, а на остальное у нее нет средств.

22 января Блиновской предъявили обвинение по двум новым эпизодам после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Так, ее обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 35 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору") и по части 1 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Однако сама блогер вину не признала.



Следственный комитет РФ потребовал перевести Блиновскую из-под домашнего ареста в СИЗО