Фото: телеграм-канал SHOT

Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО-6 до 26 апреля. Об этом пишет телеграм-канал столичной прокуратуры.

Ранее Замоскворецкий районный суд учел позицию прокуратуры и изменил Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Блогер возражала против соответствующего ходатайства.

Следователи выяснили, что 23 декабря Блиновская, несмотря на предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения, провела вечеринку, на которой находились около 15 человек. Среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу блогера.

Помимо этого, на вечеринке было много дорогостоящих развлечений. Внимание следователей привлек тот факт, что Блиновская не торопится погашать свою задолженность, которая составляет уже 1,4 миллиарда рублей.

Блогеру также вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Женщину обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца