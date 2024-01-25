Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных у них активов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, не сможет погасить ущерб государству и будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости, сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, о своем банкротстве также намерены заявить супруг блогера и ее родители. Адвокат напомнила, что Замоскворецкий суд накануне продлил сроки арестов не только на квартиру родителей, полученную в порядке приватизации, но и на расчетные счета с пенсионными накоплениями.

"Почему пенсия является имуществом, добытым преступным путем? В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, ее муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже еще не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу", – пояснила она.

Как сообщает телеканал "360", когда создательницу "Марафона желаний" отправили в СИЗО, мошенники попытались нажиться на ее аресте.

Адвокат коуча рассказала о звонках с использованием нейросети. Злоумышленники, подделав голос Блиновской, звонили близким и просили перевести деньги на карту. Сальникова заявила, что мошенники не просили больших сумм, так как понимали, что это было бы неправдоподобно. Все же это не помогло, и никто им не поверил, поскольку в какой-то момент в фразе проскочил украинский акцент.

"На моем опыте это не первая история. Искусственный интеллект делает это довольно успешно. Берется голос человека в любых свободных источниках, потому что он там есть. И интонационно перекладывают на другой текст", – пояснила защитница.

В целом Блиновская чувствует себя в заключении нормально, добавила адвокат. По ее словам, условия содержания ее клиента соответствовали закону, жалобы не поступали.

Cуд 22 января принял решение ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Следователь в Замоскворецком суде заявил, что 23 декабря блогер проигнорировала предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения и провела вечеринку. На мероприятии присутствовали 15 человек. Кроме того, считает следствие, среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу Блиновской.

Вместе с тем женщине вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". В свою очередь, Блиновская вину не признала.

Женщину задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

На тот момент ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.



Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста