Защита обжалует арест Блиновской из-за нарушения условий домашнего ареста

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита блогера Елены Блиновской обжалует ее перевод в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

"Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна", – заявила она.

По ее мнению, подобную меру пресечения должны избирать только в исключительных случаях. Сальникова не видит для нее оснований в этом случае.

Ранее суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Согласно данным следователя в Замоскворецком суде Москвы, 23 декабря Блиновская, несмотря на предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения, провела вечеринку, на которой находились около 15 человек. Среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу блогера.

Помимо этого, на вечеринке было много дорогостоящих развлечений. Внимание следователей привлек тот факт, что Блиновская не торопится погашать перед ФНС задолженность, которая составляет уже 1,4 миллиарда рублей.

Блогеру также вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Женщину обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". Блиновская вину не признала.

Блогера задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. В тот момент она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Суд Москвы отправил блогера Блиновскую в СИЗО