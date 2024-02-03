Блиновская опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская опровергла правозащитникам сообщения об ухудшении состояния ее здоровья. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

По его словам, после данной информации члены комиссии направились в женский следственный изолятор №6, где пообщались с Блиновской.

"Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности", – цитирует Волкова РИА Новости.

Как подчеркнул председатель ОНК, в настоящее время блогера перевели из карантинной камеры в обычную. Жалоб на условия содержания в адрес правозащитников не было.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Суд принял решение ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Позже в СМИ распространилась информация, что блогер похудела и находится на грани депрессии.



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