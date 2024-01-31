Московский омбудсмен проверит условия содержания Блиновской в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена проверить условия содержания блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, в следственном изоляторе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Блиновскую мы еще не посещали <...> Мы обязательно посетим ее и посмотрим, в каких условиях она содержится", – завила Потяева.

При этом омбудсмен заверила, что для известных личностей в изоляторе не предусмотрены особые условия. Она уточнила, что их отправляют в стандартную камеру, где вместе с ними находятся обычные люди.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Суд принял решение ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.



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