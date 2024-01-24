Арест счетов и имущества по делу Блиновской продлили на три месяца

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/elena_blinovskaya

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и счетов блогера Елены Блиновской еще на три месяца в рамках уголовного дела о неуплате налогов, легализации средств и неправомерном обороте платежей. Об этом заявила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По информации ведомства, арест до 26 апреля распространяется на имущество и деньги родных обвиняемой, а также на некоторых подконтрольных юридических лиц.

Cуд решил ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

Следователь в Замоскворецком суде заявил, что 23 декабря блогер проигнорировала предусмотренные в рамках домашнего ареста ограничения и провела вечеринку. На мероприятии присутствовали 15 человек. Кроме того, считает следствие, среди гостей был свидетель, проходящий по уголовному делу Блиновской.

Вместе с тем женщине вменили два новых эпизода после проведения предварительного следствия по делу о неуплате налогов. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей". В свою очередь, Блиновская вину не признала.

Женщину задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

На тот момент ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.



Елену Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста