Сотрудники ОНК Москвы посетят СИЗО после информации о депрессии Блиновской

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил, что он не располагает информацией о состоянии блогера Елены Блиновской, которая находится в женском следственном изоляторе № 6. Его слова передает "Газета.ру".

По данным СМИ, блогер похудела и находится на грани депрессии. Как указал Волков, сотрудники ОНК посетят ее.

"ОНК Москвы не известно о негативном психоэмоциональном состоянии Елены Блиновской. При этом, реагируя на информацию в СМИ, комиссия планирует посетить в ближайшее время СИЗО-6, в котором она содержится", – подчеркнул председатель комиссии.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она пыталась покинуть территорию РФ. Поводом для задержания стали подозрения ФНС в том, что женщина задействовала схему "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

Тогда ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили два новых эпизода. Ее обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Суд принял решение ужесточить меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО-6 до 26 апреля.

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