Блиновской разрешили пользоваться салоном красоты в СИЗО

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогеру Елене Блиновской позволили прибегать к услугам салона красоты в СИЗО № 6 "Печатники", где она находится после ареста. Об этом ТАСС сообщила член столичного ОНК Мария Ботова, которая посетила блогера в изоляторе.

"В СИЗО "Печатники" есть настоящий салон красоты, где заключенные могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее", – уточнила она, добавив, что такими услугами можно воспользоваться лишь за дополнительную плату, как и спортзалом.

Кроме того, член ОНК заявила, что Блиновская находится сейчас в четырехместной камере вместе с тремя другими женщинами, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях. Как утверждает Ботова, в камере установлены телевизор, холодильник и душ.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. ФНС подозревала блогера в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении собственных доходов. После ее обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в легализации денежных средств.

22 января Блиновской вменили еще два новых эпизода по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

В связи с этим следователи потребовали арестовать Блиновскую по причине организации новогодней вечеринки, где она контактировала со свидетелем по делу. В результате суд принял решение об ужесточении меры пресечения блогеру, поэтому ее отправили в СИЗО-6 до 26 апреля.



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