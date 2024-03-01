Адвокат Блиновской опровергла информацию о запуске нового марафона блогером

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова опровергла информацию о запуске ее подзащитной нового марафона, указав на то, что сайт не мог быть взломан. Об этом сообщает газета "Известия".

Как утверждает адвокат, аферисты разработали сайт-дубликат, на котором и публиковались сведения о якобы грядущем марафоне. По ее словам, все документы с заявлением от лица ее подзащитной направлены в полицию в связи с вымогательством средств у граждан.

Сальникова подчеркнула, что Блиновская физически не могла бы проводить марафоны, поскольку находится в следственном изоляторе без доступа в интернет.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Блиновская запустила новый марафон Blinovskaya Live!, где якобы обещала лично пообщаться с каждым из желающих.

Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из РФ, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе суд ужесточил меру пресечения Блиновской, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блогеру вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".



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