"Известия": отец Алексея Блиновского опроверг информацию об уходе сына на СВО

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/elena_blinovskaya

Отец супруга блогера Елены Блиновской Алексея опроверг сообщения о том, что его сын ушел в зону спецоперации на Украине. Его слова передает газета "Известия".

Как отметил Владимир Блиновский, он не знает, кто распространяет такую информацию. Однако мужчина подчеркнул, что муж его дочери отправляется в зону СВО.

"То есть я остаюсь за старшего тут в семье. Алексей ездит, у него много дел сейчас", – сказал Владимир Блиновский.

Ранее ТАСС со ссылкой на окружение Блиновской сообщил, что ее муж заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ и в скором времени отправится в зону СВО.

"Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал", – говорил собеседник агентства.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из России, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе этого года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блиновской вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Кроме того, суд продлил арест имущества и счетов Блиновской еще на три месяца. Решение распространяется на имущество и деньги родных обвиняемой, а также на некоторых подконтрольных юридических лиц.

В конце марта следствие обвинило Блиновских в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей.

