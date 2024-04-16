Адвокат Сальникова рассказала о состоянии Блиновской в СИЗО

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Наталья Сальникова, адвокат блогера Елены Блиновской, рассказала, что ее подзащитная чувствует себя в СИЗО удовлетворительно. Об этом сообщает телеканал "360".

"Все в пределах нормы", – сообщила Сальникова.

До этого СМИ сообщили, что Блиновская носит в изоляторе спортивный костюм и не красится. Более того, журналисты утверждали, что блогер изучала законодательство по теме СВО.

При этом адвокат арестованной опровергла эту информацию. По ее словам, она не осведомлена о знакомстве Блиновской с положениями Уголовного кодекса по теме спецоперации.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из России, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе этого года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блиновской вменяют вину по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным Следственного комитета, 706 миллионов рублей из них пара уже успела легализовать. В тот же день супругам предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

