ФНС РФ начислила Блиновской около 227 млн руб налогов за марафоны

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/elena_blinovskaya

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начислила Елена Блиновской около 227 миллионов рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний". Об этом заявил один из представителей блогера на заседании Арбитражного суда Москвы по иску Блиновской в ФНС, сообщает ТАСС.

"Налоговый орган считает, что марафон является товаром, мы считаем, что марафоны являются услугами психологического консультирования", – сказал он.

По его мнению, местом реализации таких услуг является место жительства того, кому эту услугу предоставляют, и если человек пришел на марафон в Сети, не являясь резидентом РФ, то оказываемые услуги не только не облагаются по ставке, но и не включаются в налоговую базу по НДС.

Представитель Блиновской добавил, что не согласен с тем, что ФНС начислила блогеру 227 миллионов рублей за марафоны. Юрист считает, что налоговая служба неправильно определила сумму уже уплаченного НДС. Также он попросил суд значительно снизить сумму штрафа, а в качестве смягчающих обстоятельств принять тяжелое материальное положение семьи Блиновских, ипотеку, наличие несовершеннолетних детей и нахождение блогера под арестом.

Представитель ФНС отметила, что Блиновские выбирали российские регионы с пониженной ставкой, где оплачивали разные счета "красиво, через организации друг друга". Блогер, по ее мнению, контролировала систему дробления бизнеса.

По данным СМИ, в итоге суд отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Указывается, что блогер должна выплатить денежные средства налоговой службе.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она планировала уехать из России, однако ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе этого года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив ее в СИЗО до 26 апреля. Блиновской вменили статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

В конце марта следствие обвинило Блиновских в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным Следственного комитета, 706 них пара уже успела легализовать. В тот же день супругам предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.