Блогер Лерчек назвала себя амбассадором ФНС

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Поступления в бюджет, которые последуют за изменениями системы налогообложения, необходимо направить на социальную поддержку, заявила в беседе с РБК блогер Лерчек (Валерия Чекалина). Она также назвала себя "амбассадором Федеральной налоговой службы (ФНС)".

Беседуя с журналистами на полях ПМЭФ-2024, Лерчек отметила, что была бы не против подготовить курс для блогеров, посвященный тонкостям налоговой системы.

Кроме того, она оценила изменения в системе налогообложения, заявив, что они являются честными и логичными.

Также собеседница рассказала журналистам, что некоторое время назад она получила от крупной компании предложение стать лицом бренда и продвигать своевременную уплату налогов.

"Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я амбассадор ФНС и этим горжусь", – отметила Чекалина.

В марте 2023 года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму, превысившую 300 миллионов рублей. Следователи полагали, что супруги воспользовалась упрощенной схемой налогообложения. При этом она доступна лишь для тех граждан, годовой доход которых не превышает 150 миллионов рублей.

В декабре того же года СК РФ остановил дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. Однако супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Окончательно дело было закрыто в марте 2024 года, после чего со счетов и имущества супругов был снят арест.

Спустя некоторое время блогер подала заявление на развод. Иск о разделе имущества пары был зарегистрирован Симоновским судом Москвы.

Однако рассмотрение искового заявления о разводе суд отложил до 11 июня. При этом Чекалины не появляются на заседаниях суда. Их интересы в бракоразводном процессе представляют адвокаты.

Ранее сообщалось, что мать блогера Лерчек Эльвира Феопентова стала совладелицей новой компании ООО "Смарт Байтс". Организация осуществляет оптовую торговлю, а также переработку и консервирование различных продуктов. Речь идет о мясе, рыбе и картофеле. Кроме того, она занимается выпуском соков и сухарей.