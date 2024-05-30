Мать блогера Лерчек стала совладелицей новой компании после скандала с ФНС

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Мать блогера Лерчек Эльвира Феопентова стала совладелицей новой компании ООО "Смарт Байтс", которая нацелена на оптовую торговлю, переработку и консервирование различных продуктов (мясо, рыба, картофель), а также на выпуск соков и сухарей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

У женщины во владении примерно 35% компании. Ее партнерами стали россияне Клочков Алексей и Костенко Владимир, а также гражданин Литвы Паулюс Виталиус.

В марте прошлого года Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

В декабре 2023 года СК РФ прекратил дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

Позже Валерия Чекалина подала заявление на развод. Спустя некоторое время Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества блогеров.

Однако рассмотрение искового заявления о разводе суд отложил до 11 июня. Сами Чекалины не посещают заседания суда. Вместо них интересы представляют адвокаты.

