ТАСС: сумма ущерба по новому делу Чекалиных может составлять 1 млн долларов

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Валерия Чекалина и ее экс-супруг Артем вывели из России и обналичили через ОАЭ за последние два года около 1 миллиона долларов. Такую сумму ущерба по новому делу блогеров назвал ТАСС источник в полиции.

При этом источник в полиции уточнил агентству, что после обналичивания средств в ОАЭ пара направляла деньги на иностранные счета и совершала данные операции вплоть до развода.

"Свыше 250 миллионов рублей было выведено около двух лет назад", – добавил источник в полиции.

2 октября против Чекалиных завели дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов через Дубай.

Столичный суд отправил под домашний арест бывших супругов на 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года. Вместе с ними на тот же срок был арестован бизнес-партнер блогеров. Им оказался соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела.

В прошлом году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

Позже блогеры полностью закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело закрыли в марте 2024 года.

Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом.

