ТАСС: соучредитель фирмы по продаже косметики задержан по новому делу Чекалиных

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк задержан в рамках нового дела, которое было возбуждено против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема. Об этом ТАСС заявил источник в полиции.

На данный момент мужчина находится в отделении полиции. Между Вишняком и Чекалиным должна пройти очная ставка. Оба, по информации источника агентства, проходят по новому делу свидетелями, обвинения предъявлены не были.

Кроме того, сама Валерия не имеет никакого статуса и не была допрошена.

О возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных в связи с переводом валюты с использованием подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, уточнили СМИ. По данным журналистов, ущерб может составлять свыше 250 миллионов рублей.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года Чекалины выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью погасив долг перед государством. Дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, однако супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте этого года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

В середине июля суд расторг брак между Чекалиной и ее уже бывшим мужем Артемом.

