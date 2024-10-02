"Известия": ущерб от действий блогеров Чекалиных по новому делу составил 250 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Ущерб по новому делу блогера Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема, возбужденному по статье о переводе валюты с применением подложных документов, составил свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.

В деле фигурируют два индивидуальных предпринимателя (ИП), одним из которых является Чекалина, а вторым – ее бывший муж. На данный момент блогер находится дома в связи с обыском, а Чекалин был доставлен в УВД по ТиНАО.

Как сообщил ТАСС источник в полиции, недвижимость и иное заграничное имущество экс-супруга Чекалиной может быть арестовано по новому делу. При этом самой Чекалиной могут избрать запрет определенных действий. Источник в правоохранительных органах предположил, что эти меры могут быть введены после точной оценки ущерба.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, уточнили СМИ.

В 2023 году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед государством. Дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

