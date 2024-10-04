По новому уголовному делу блогерам Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы

По новому уголовному делу блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему может грозить от 5 до 10 лет заключения. Об этом сообщила представитель МВД. Следователи просят суд назначить домашний арест.

На блогеров завели уголовное дело о незаконном выводе денежных средств, полученных после продажи онлайн-марафонов, из России. Деньги, как утверждается, проходили через Дубай.

Вместе с супругами был задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Источники сообщают, что именно Вишняк предложил супругам организовать марафоны таким образом и занимался решением всех организационных вопросов. Ему грозит аналогичный срок лишения свободы.

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