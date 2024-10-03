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03 октября, 11:30

Шоу-бизнес

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали на 48 часов по новому уголовному делу

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа задержали на 48 часов по новому уголовному делу

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Блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема задержали на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Следователи попросят суд назначить домашний арест.

По предварительным данным, претензии возникли к способам оплаты одного из марафонов блогеров. Деньги, как утверждается, проходили через Дубай. Вместе с супругами был задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Источники сообщают, что именно Вишняк предложил супругам организовать марафоны таким образом и занимался решением всех организационных вопросов.

Ранее Чекалиных уже обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того, как они погасили долг в размере около 500 миллионов рублей, уголовные дела в их отношении были закрыты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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