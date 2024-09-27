Астролог объяснил, как коридор затмений повлиял на количество разводов российских звезд

В Сети сейчас обсуждают возможное расставание Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, разлад в семье Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой. Накануне о разводе с женой объявил и певец Shaman.

Астролог по бизнесу и отношениям Борис Зак объяснил, что коридор затмений – время, когда планеты диктуют избавляться от всего отжившего и ненужного. Параллельно с коридором затмений сейчас идет ретроградный Сатурн, который продлится до середины ноября. Такое положение планет "испытывает" людей и выводит проблемы на первый план.

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