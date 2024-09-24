Адвокат Добровинский нашел для экс-супруга Алсу Абрамова британских адвокатов

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Бывшего мужа певицы Алсу предпринимателя Яна Абрамова будут защищать британские юристы, рассказал в беседе с "Газетой.ру" его адвокат Александр Добровинский.

Юрист отметил, что занимается подбором команды адвокатов из Великобритании по просьбе Абрамова. По его словам, они должны будут защитить бизнесмена от "необоснованных притязаний" бывшей жены.

Добровинский подчеркнул, что уже связался со своими коллегами в Лондоне. Юрист считает, что Алсу решила подать иск в отношении экс-супруга в Английский королевский суд, чтобы воспользоваться преимуществом, которое ей дает британское гражданство.

В нынешней политической ситуации адвокатов, которые хотели и могли бы защитить интересы россиянина в разбирательстве против гражданки Британии, не слишком много, пояснил юрист.

"Но мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна", – резюмировал Добровинский.

По данным СМИ, Алсу решила отсудить у бывшего мужа деньги за пентхаус в Лондоне, который они давно продали. Телеграм-каналы также сообщали, что певица подала иск с требованием о разделе имущества общей суммой на 10 миллиардов рублей.

Между тем сама Алсу заявила в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что вместе с адвокатами будет привлекать Добровинского к ответственности за распространение ложной информации.

В свою очередь, Добровольский отмечал, что угрозы певицы лишь продемонстрировали, что она плохо разбирается в юридических вопросах.

Иск Алсу о расторжении брака с Абрамовым был зарегистрирован 24 мая 2024 года. Суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал бывшим супругам два месяца для примирения.

Вскоре артистка направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако бывшие супруги не смогли решить этот вопрос из-за новых условий со стороны певицы.

В конце августа Алсу и Абрамов официально развелись. По словам певицы, развод стал для нее трудным шагом.