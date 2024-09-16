Суд арестовал имущество певицы Алсу и бизнесмена Абрамова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Суд арестовал имущество певицы Алсу и бывшего супруга артистки, предпринимателя Яна Абрамова. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Такое решение было принято по ходатайству Алсу. Также инстанция наложила запрет на отчуждение имущества.

По данным осведомленного источника, бизнесмен не согласился с этим решением суда и подал жалобу.

Иск о расторжении брака Алсу с Абрамовым поступил в столичный мировой судебный участок 24 мая. Супругам предоставили два месяца для примирения.

Затем певица подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако решить вопрос не получилось из-за новых условий.

В конце августа Алсу и Абрамов развелись. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, дети остались с матерью.

