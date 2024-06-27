Суд дал певице Алсу и ее супругу два месяца для примирения по делу о разводе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Суд в рамках рассмотрения дела о разводе Алсу и бизнесмена Яна Абрамова дал супругам два месяца для примирения. Соответствующее решение было принято в судебном участке мирового судьи Пресненского района столицы, рассказал представитель мужа артистки Денис Архипов.

"Суд отложил рассмотрение на два месяца, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения. Наша сторона рассчитывает на примирение", – передает РИА Новости его слова.

Рассмотрение иска о разводе проходит в закрытом режиме.

Иск Алсу о расторжении брака был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая. При этом слухи о скором разрыве пары появились еще за год до этого, но певица опровергала их на протяжении долгого времени.

После этого подписчики и поклонники Алсу обратили внимание, что она кажется слишком счастливой на фоне расставания с супругом после 18 лет совместной жизни. После сообщений о разрыве с Абрамовым певица впервые появилась на публике в компании своей подруги – жены комика Гарика Мартиросяна Жанны Левиной-Мартиросян.

