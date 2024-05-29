29 мая, 14:11Шоу-бизнес
Столичный суд начнет рассматривать иск Алсу о разводе 6 июня
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Мировой судебный участок № 418 начнет рассматривать иск певицы Алсу о расторжении брака с Яном Абрамовым 6 июня. Беседа по бракоразводному процессу должна состояться в 12:15, сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
После сообщений о разводе Алсу впервые появилась на публике в компании своей подруги, жены комика Гарика Мартиросяна Жанны Левиной-Мартиросян, пишет Pravda.Ru.
Подписчики и поклонники Алсу обратили внимание, что она кажется слишком счастливой на фоне расставания с супругом после 18 лет совместной жизни.
Ранее сообщалось, что иск Алсу о расторжении брака был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая 2024 года. При этом слухи о скором разрыве пары появились еще за год до этого, но певица опровергала их на протяжении долгого времени.
Столичный суд зарегистрировал дело о расторжении брака Алсу с мужем Яном Абрамовым