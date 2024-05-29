Столичный суд начнет рассматривать иск Алсу о разводе 6 июня

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мировой судебный участок № 418 начнет рассматривать иск певицы Алсу о расторжении брака с Яном Абрамовым 6 июня. Беседа по бракоразводному процессу должна состояться в 12:15, сообщается на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

После сообщений о разводе Алсу впервые появилась на публике в компании своей подруги, жены комика Гарика Мартиросяна Жанны Левиной-Мартиросян, пишет Pravda.Ru.

Подписчики и поклонники Алсу обратили внимание, что она кажется слишком счастливой на фоне расставания с супругом после 18 лет совместной жизни.

Ранее сообщалось, что иск Алсу о расторжении брака был зарегистрирован в столичном мировом судебном участке 24 мая 2024 года. При этом слухи о скором разрыве пары появились еще за год до этого, но певица опровергала их на протяжении долгого времени.

