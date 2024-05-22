Детский омбудсмен Волынец предложила семьям на грани развода бесплатно ходить к психологу

22 мая, 14:15Общество
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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила бесплатно предоставлять услуги психологов супругам из многодетных и малообеспеченных семей, которые решили развестись.
Обращения с этой инициативой омбудсмен направила на имя депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и заместителя председателя ГД Анны Кузнецовой, сообщает RT.
Волынец заявила, что семья сохраняет статус важнейшего института социализации для детей в любом обществе. В связи с этим распад брака родителей наносит серьезную психологическую травму не только им самим, но и их ребенку.
"Именно от государственной политики в отношении семьи в полной мере зависит решение демографических проблем России, наше будущее", – заявила она.
По словам омбудсмена, своевременное обращение к психологу может помочь наладить отношения супругов. Однако это возможно только на ранних стадиях конфликта, когда муж и жена еще не приняли окончательного решения о разводе.
Автор инициативы подчеркнула, что обращение к специалисту не всегда бывает возможным в связи с материальными трудностями в семье. По ее мнению, важнейшим шагом на пути решения этой проблемы может стать введение регламента бесплатного психологического консультирования для разводящихся супругов.
Возможность прибегнуть к услугам специалистов необходимо предоставить родителям малообеспеченных и многодетных семей вне зависимости от их финансовой ситуации, считает Волынец.
Ранее социолог Александр Синельников рассказал, что в России выросло количество разводов. Эксперт связал это с тем, что люди начали воспринимать их как нормальное явление. По его мнению, супруги должны основываться на объективных причинах, принимая решение о разрыве.