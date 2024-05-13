Психолог Баева назвала красиво ухаживающих мужчин непригодными для семейной жизни

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Мужчины, которые красиво ухаживают за женщинами, часто оказываются непригодны для создания семьи. Брак с тем, кто не способен на широкие жесты, зачастую становится более крепким, считает психолог Елизавета Баева. Об этом она высказалась в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Эксперт заявила, что ей не нравится, когда в социальных сетях демонстрируется только позитивная сторона отношений мужчин и женщин. По ее словам, это не имеет отношения к реальному положению дел. Баева аргументировала это тем, что, как правило, красиво ухаживающие мужчины оказываются психологически меньше остальных готовы к семейной жизни.

"Мужчина, который дарит 101 розу, вытаскивает их из огромной крутой машины и на вертолете пишет "Я тебя люблю", скорее всего, он или блогер и поднимает охваты, или уже наработал большой опыт общения с женщинами, и для семейной жизни, скорее всего, он не будет пригоден", – подчеркнула специалист.

Она рекомендовала женщинам обратить внимание на мужчин, которые не делают широких жестов. По словам Баевой, такие люди могли воспитываться в семье советского уклада, в которой отец дарил маме на праздники только флакон духов. Однако такой брак был крепким, а между супругами царило взаимное уважение.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, на какие шутки мужа, вероятнее всего, обидится жена. Она посоветовала отказаться от юмора при обсуждении внешности и ведения хозяйства. Эксперт подчеркнула, что шутки не должны унижать, оскорблять или высмеивать чувства и достоинства человека.