Специалисты по КПТ стали самой востребованной специализацией психологов у россиян

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Услуги специалистов по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) стали наиболее востребованными у россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

В основе КПТ лежит способность человека самостоятельно менять свои мысли, чувства и поведение. Несмотря на значительный объем самостоятельной работы, специалисты по КПТ могут зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

В зависимости от региона и опыта также варьируются цены за час работы: от 3 тысяч рублей в час у начинающих специалистов и психологов в образовательных учреждениях до 7–10 тысяч рублей в час у опытных психологов с медобразованием. Выезд психолога на дом обойдется в среднем в 5 тысяч рублей дополнительно к цене за сеанс.

Согласно исследованию, наиболее дорогими считаются услуги семейных и социальных психологов, а также сексологов. Средняя цена сеанса у таких специалистов в РФ – свыше 4 тысяч рублей в час. Максимальный чек за одну услугу был зафиксирован на отметке в 10 тысяч рублей в час. Средняя зарплата подобных специалистов составляет 160–174 тысячи рублей в месяц.

Психолог Эльнара Мустафина рассказала, что семейный психолог занимается взаимоотношениями между супругами, родителями и детьми. Такие сеансы не похожи на индивидуальную консультацию, поскольку клиент специалиста – семья, и его основная задача – найти проблемы, отделяющие людей друг от друга, объяснила эксперт.

Социальный психолог тоже способен проводить групповые занятия, которые помогают людям справиться со сложностями в коммуникации с внешним миром, указала Мустафина и добавила, что востребованность сексологов объясняется популярной тенденцией к изучению себя и своего тела.

Услуги клинического психолога с медобразованием в РФ обойдутся в среднем в 3,7 тысячи рублей в час. Максимальная стоимость такого сеанса – 9,2 тысячи рублей в час. В среднем клинический психолог может в месяц зарабатывать около 150 тысяч рублей.

Как указано в исследовании, специалисты по нейропсихологии зарабатывают меньше всего – в среднем 2,6 тысячи рублей в час или 104 тысячи рублей в месяц. Чуть больше зарабатывает детский психолог, изучающий взаимоотношения родителей и детей, – в среднем 128 тысяч рублей в месяц.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве запустят два пилотных центра ментального здоровья. С ее слов, там москвичи смогут получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь. Если проект понравится горожанам, то его сделают базовым, а затем сформируют сеть на территории всей столицы, добавила Ракова.