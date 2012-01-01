В окружении певицы Алсу назвали причину ее развода с мужем

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов разводятся после 18 лет семейной жизни. Дело о расторжении брака зарегистрировал мировой суд в столице. Слухи про то, что в отношениях пары произошел раскол, ходили уже давно. Однако сама артистка их отрицала. Рассказываем, что известно о разводе Алсу.



"Начал изменять"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Иск о разводе певицы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова был зарегистрирован мировым судебным участком Пресненского района столицы еще в пятницу, 24 мая. Истцом в деле указана сама артистка. Таким образом, можно предположить, что именно она является инициатором процесса. Пара поженилась в марте 2006 года. Этой весной у них была 18-я годовщина свадьбы. В браке у Алсу и Абрамовa появились трое детей – две дочери и сын.

Слухи о том, что у супругов разладились отношения, активно обсуждались еще с прошлого года. Их подогревали и публикации артистки в соцсетях. Например, в июне она поделилась снимком из заграничного путешествия, где позировала в объятиях неизвестного мужчины. Вместе с тем в конце июля Алсу рассказала подписчикам, что изменения в жизни "могут быть стрессовыми, но они открывают новые двери".

В августе певицу без обручального кольца заметили на концерте Леонида Агутина. Тогда ее директор Сергей Фадеев, комментируя ситуацию, заявил, что в семье Алсу "никакого разлада не произошло" и "там все в порядке". В апреле этого года артистка и сама высказалась по поводу слухов о разводе.





Алсу певица Я всегда говорю, что если будет какая-то новость, что-то изменится, что-то произойдет, то единственную правду люди узнают только от меня. Все, что придумывают, даже, может быть, коллеги где-то что-то обсуждают, это не имеет никакого отношения к правде.

Предположительно, причиной распада брака могла послужить неверность Абрамова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". "Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а больше 10 лет назад. Рассказывали, что для одной из любовниц он снимал шикарную яхту, где они вместе проводили время. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины сами не могли устоять перед его обаянием", – поделились с изданием в окружении супругов.

Ранее предпринимателю приписывали связи с телеведущей и блогером Викторией Лопыревой, которая жестко опровергла эти слухи. Также в качестве "избранницы" Абрамова называли модель Анастасию Решетову. Она тоже ничего не подтверждала. По данным СМИ, Алсу еще с прошлого года не живет с супругом. Артистка подала на развод в мае, когда ее старшая дочь окончила школу. Ни она, ни Абрамов пока официально не прокомментировали ситуацию.



"А как красиво все начиналось"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новости о разводе певицы. "Как же теперь она будет воспитывать одна троих детей? Еще одна мать одиночка. Прям даже нет слов, чтоб описать мои эмоции", – прокомментировала юзер Наталия Славина.





Светлана Олейник пользовательница соцсетей Печальный итог. А как красиво все начиналось – богатая, красивая, известная и родила ему троих детей, между прочим. Ну вот что не так?

"Значит, наступила зима. Богатые тоже плачут", – написал комментатор Александр Курилин.

Большинство пользователей поддержали певицу. "Завидная холостячка... Удачи ей и только самых лучших пожеланий", – отметил юзер Иван Петров.

Комментатор под ником Mila Mila поздравила певицу с тем, что она решилась подать на развод. "Рада за нее, молодец. Решилась все-таки", – написала она.





Марина Яблочко пользовательница соцсети Ну много кто разводится, что теперь, она красивая, при достатке все у нее хорошо будет.

Нашлись и те, кто предположил, что новость о разрыве Алсу с мужем является пиар-акцией. "Пиарится. Забывать стали про нее", – считает пользовательница Алла Па.

По мнению комментатора Игоря Баранова развод, вероятно, нужен певице для нового витка в карьере. "Решила возобновить карьеру, а имидж сильной самостоятельной женщины сейчас ой как нужен", – полагает он.

Ранее сообщалось, что певицы Алсу и Нюша одновременно решили развестись с мужьями. Суды 24 мая зарегистрировали иски о расторжении браков от обеих артисток.

