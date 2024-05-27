Столичный суд зарегистрировал иск певицы Алсу о расторжении брака с Абрамовым

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В столичном мировом судебном участке зарегистрировали иск певицы Алсу о расторжении брака с Яном Абрамовым. Об этом сообщается на сайте единого информационного пространства мировых судей Москвы.

По данным портала, иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрирован 24 мая 2024 года. Дата судебного заседания пока не назначена.

До этого столичный суд отложил рассмотрение искового заявления о разводе блогеров Артема и Валерии Чекалиных до 11 июня. При этом сами супруги не посещают заседания суда.