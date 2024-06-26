Роза Сябитова оценила идею об увеличении госпошлины за развод до 5 тыс рублей

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поддержала инициативу Минфина РФ об увеличении госпошлины за расторжение брака до 5 тысяч рублей.

В беседе с "Газетой.ру" она заявила, что повышение выплаты может заставить задуматься о сохранении семьи тех, для кого эта сумма окажется значительной. При этом, по мнению Сябитовой, те, кого 5 тысяч рублей не остановят от развода, примут правильное для страны решение.

"Как сваха и специалист в этой области я считаю, что молодые люди, например, блогеры, которые в браке ищут независимости и деньги, 5 тысяч рублей для них – это вообще ничто. Пусть заплатят, государству лучше будет, как минимум семьи глупой не будет", – подчеркнула она.

Сябитова также отметила, что действенность такого решения сможет продемонстрировать только время, по прошествии которого будет собрана некая статистика.

Она также назвала бездействие более серьезным "злом" для института семьи, чем принятие каких-либо мер, которые могут в итоге оказаться ошибочными. По ее словам, даже в том случае, если повышение размера пошлины не окажет позитивного влияния на динамику разводов, специалисты смогут собрать информацию для анализа, который поможет понять, какие шаги предпринимать в дальнейшем.

"Поэтому пусть делают, вреда особого не будет, больше пользы будет", – подчеркнула телеведущая.

Кроме того, Сябитова назвала современную молодежь "взрослыми детьми". Она заявила, что в нынешнее время молодые люди женятся и разводятся "по странным причинам".

"Если мое поколение в этом возрасте уже и девяностые, и семья, и дети, и даже близких теряли, то сейчас вообще не женятся. А если женятся, то по странным причинам, ища в браке независимость, самодостаточность и т. д. Причем и разводятся тоже по странным причинам: лайк не поставил", – поделилась своим мнением Сябитова.

Ранее Минфин России выступил с инициативой об увеличении размера пошлины на развод почти в восемь раз. Выплата может вырасти с 650 до 5 000 рублей. Предложение относится к проекту поправок к налоговому законопроекту. В случае его принятия пошлина будет увеличена уже в начале 2025 года.

