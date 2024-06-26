Депутат Буцкая: рост пошлины за расторжение брака снизит число фиктивных разводов

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Увеличение госпошлины за расторжение брака может снизить в России число фиктивных разводов. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Ранее Минфин РФ выступил с инициативой увеличить размер пошлины почти в восемь раз – с 650 до 5 000 рублей. Предложение входит в проект поправок к налоговому законопроекту. Если его примут, пошлина вырастет уже в начале 2025 года.



Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей У нас количество фиктивных разводов увеличилось – это когда семьи с детьми разводятся, чтобы получать какие-то выплаты и льготы, но при этом бывшие супруги продолжают жить вместе. Возможно, с повышением госпошлины это удастся сократить.

В то же время стоит учитывать, что для тех, кто действительно хочет развестись, сумма в пять тысяч рублей может стать очень большой.

"Может оказаться так, что какое-то количество семей (которые уже фактически ими и не являются), не будут разводиться, потому что у них пять тысяч из семейного бюджета так просто не вынешь", – отметила парламентарий.

Именно поэтому предложение Минфина требует дополнительного обсуждения, считает эксперт.

"Здесь есть над чем подумать. Потому что за этими цифрами стоит судьба каждой конкретной семьи, которая не должна быть нам безразлична", – подчеркнула депутат.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми. Она будет положена семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Размер выплаты будет определяться разницей между суммой уплаченного НДФЛ за предшествующий обращению год и суммой налога с того же дохода по ставке 6%.