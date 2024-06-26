РБК: Минфин хочет увеличить пошлину за развод почти в 8 раз

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Минфин России предлагает увеличить размер ряда госпошлин, в том числе за расторжение брака. Об этом сообщает РБК.

Данные предложения входят в проект поправок к налоговому законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении 20 июня.

Значительным корректировкам подвергнется ряд госпошлин, уплачиваемых физлицами. Так, за расторжение брака пошлину планируют поднять почти в 8 раз – с 650 до 5 000 рублей. Государственную пошлину за смену имени планируется увеличить с 1 600 до 5 000 рублей.

Кроме того, вырастут пошлины бизнеса за ходатайства в ФАС.

На данный момент поправки разосланы на согласования в профильные ведомства, предполагается, что изменения в случае их принятия вступят в силу с начала 2025 года.

Ранее стало известно, что наследники участников спецоперации могут быть освобождены от уплаты пошлины за недвижимость. Внести изменения в Налоговый кодекс предложили депутаты "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду". Сообщалось, что данная льгота будет предоставляться родным военных Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые скончались от полученного на службе заболевания или ранения.

