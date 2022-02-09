В ГД предложили освободить наследников-пенсионеров от уплаты госпошлины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением освободить пенсионеров, которые вступают в права наследования в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с налоговым законодательством наследники первой очереди должны уплатить госпошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества.
При этом он уточнил, что некоторые категории граждан, в том числе несовершеннолетние дети, герои СССР и России, ветераны ВОВ, освобождены от уплаты этой пошлины.
Власов отметил, что пенсионеры не имеют данных льгот.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения граждан, получающих пенсию по старости, в перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в случае, если в наследственном деле они выступают в качестве наследника первой очереди", – говорится в письме.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже недвижимости, полученной в наследство. Он напомнил, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью или оплатив 13-процентный налог – такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.
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