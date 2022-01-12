В РФ предложили отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже недвижимости, полученной в наследство. Свое предложение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Парламентарий подчеркнул, что по закону гражданин может продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения этой собственностью. По его словам, такая норма создает трудности для наследников, уже имеющих собственное жилье и изначально планирующих продажу полученного наследства.

"Данные граждане вынуждены или оплатить значительную сумму в виде 13-процентного налога при продаже квартиры после вступления в наследство, или ожидать положенный по закону срок и производить коммунальные отчисления за жилье, которым они фактически не пользуются", – напомнил Федоров.

В то же время полученную по наследству квартиру или дом не всегда можно сдать аренду для компенсации затрат на коммунальные услуги. Также в определенных ситуациях наследниками недвижимости могут быть сразу несколько граждан, не состоящих в родстве. К примеру, дети от первого брака наследодателя и супруга от второго брака.

Как заметил депутат, очевидно, что ни дети, ни жена не будут вместе жить в наследуемом жилье и могут иметь разные мнения относительно сдачи в аренду полученной в наследство собственности.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ для малоимущих граждан. Депутат полагает, что в случаях, когда человек зарабатывает меньше 25 тысяч рублей, подоходный налог может быть установлен и вовсе на уровне 0%.

