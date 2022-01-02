Россияне начнут платить налоги с процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

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Россияне с 1 января 2022 года будут платить налоги с процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 миллион рублей.

Налог будет взиматься с дохода, полученного за 2021 год.

Как утверждается в законе, налог НДФЛ составляет 13% с суммы процентов по всем вкладам, которая превышает доход, заложенный формулой 1 миллион рублей умножить на ключевую ставку Банка России.

При расчете учитывается ставка Центробанка на начало налогового периода – 1 января 2021 года. По ней налогом будет облагаться доход, превышающий 42,5 тысячи рублей (4,25% от 1 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что новый налоговый вычет появится в России с 1 января 2022 года. Речь идет о вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Нововведение поможет гражданам экономить 13% от стоимости.

Лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом, можно сэкономить максимум до 15 600 рублей.