Юрист рассказал, как получить налоговый вычет за учебу

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Юрист Андрей Багаев рассказал, как можно получить налоговый вычет за обучение детей. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, россияне могут получить вычет не только за платное образование, но и за оплату кружков, секций, репетиторов.
При этом сумма вычета не должна превышать размер уплаченных налогов.
"У нас за получение образования в принципе положен налоговый вычет 13%. Но эти 13% исходят из того количества налогов, которые заплатил вообще человек в бюджет за последние три года. То есть у нас нельзя получить сумму больше, чем ты заплатил налогов", – рассказал Багаев.
Он подчеркнул, что организация, предоставляющая образовательные услуги, должна иметь лицензию. При ее отсутствии вычет получить не удастся.
Также для получения вычета нужно собрать пакет документов, подтверждающий оплату.
"Родители должны предоставить в налоговый орган реквизиты, лицензию образовательного учреждения, договор, чеки, подтверждающие затраты на обучение", – отметил юрист.
По словам Багаева, ФНС возвращает деньги на указанные реквизиты в течение трех месяцев.
1 августа в России вступил в силу закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплачивает за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. При этом услуги должны предоставляться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.
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