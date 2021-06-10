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Общество

08:27

Назван способ получить налоговый вычет после COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев рассказал, как можно компенсировать расходы на восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции.

В интервью радио Sputnik специалист объяснил, что в 2022 году россиянам будет доступен налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные в 2021 году.

"Появился новый вычет на спорт. В Налоговый кодекс внесли право на получение вычета при оплате вами физкультурно-оздоровительных мероприятий. Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься министерство спорта", – заявил Андреев.

Адвокат добавил, что компенсировать можно также медицинские услуги и покупку лекарств. Согласно федеральному списку видов дорогостоящего лечения, налоговый вычет может составить до 2 миллионов рублей. Обычное лечение ограничено отметкой 120 тысяч рублей.

Виктор Андреев подчеркнул, что санаторно-курортное лечение также входит в перечень услуг, по которым доступен налоговый вычет.

Ранее психиатры рассказали о росте психического неблагополучия из-за пандемии коронавируса. По словам руководителя международного отдела НМИЦ ПН имени Бехтерева Минздрава РФ Анны Васильевой, люди опасаются за свое здоровье и материальное благополучие.

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