Эксперты рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на психику

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Психиатры рассказали о росте психического неблагополучия из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что оно связано с опасением людей за свое здоровье и материальное благополучие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя международного отдела НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Минздрава РФ Анну Васильеву.
По ее словам, из-за пандемии снизился уровень жизни некоторых граждан.
"Мы наблюдаем рост психического неблагополучия, связанного с пандемией. Это связано с опасением за свое здоровье", – уточнила эксперт.
Кроме того, она отметила, что специалисты фиксируют влияние COVID-19 на центральную нервную систему, что приводит к прогрессированию деменции и росту других нарушений.
При этом, по ее словам, женщины испытывают более высокий уровень тревоги, который связан с пандемией. Однако именно они более отрицательно относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции и менее готовы вакцинироваться, чем мужчины, заключила Васильева.
Ранее психиатр рассказал, что коронавирус может вызывать органические расстройства психики. По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.
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