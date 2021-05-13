Эксперты рассказали о влиянии пандемии COVID-19 на психику

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Психиатры рассказали о росте психического неблагополучия из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что оно связано с опасением людей за свое здоровье и материальное благополучие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя международного отдела НМИЦ ПН имени В. М. Бехтерева Минздрава РФ Анну Васильеву.

По ее словам, из-за пандемии снизился уровень жизни некоторых граждан.

"Мы наблюдаем рост психического неблагополучия, связанного с пандемией. Это связано с опасением за свое здоровье", – уточнила эксперт.

Кроме того, она отметила, что специалисты фиксируют влияние COVID-19 на центральную нервную систему, что приводит к прогрессированию деменции и росту других нарушений.

При этом, по ее словам, женщины испытывают более высокий уровень тревоги, который связан с пандемией. Однако именно они более отрицательно относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции и менее готовы вакцинироваться, чем мужчины, заключила Васильева.

Ранее психиатр рассказал, что коронавирус может вызывать органические расстройства психики. По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.