Вирусолог рассказал об эффектах ношения маски спустя год после введения масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24 обо всех эффектах масочного режима спустя ровно год после его введения в Москве. Он также предположил, как долго жителям России предстоит носить медицинские маски.

Режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и перчаток в Москве ввели 12 мая 2020 года.

С тех пор использовать маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки необходимо в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

"Во-первых, мы можем посмотреть на статистику заболеваемости гриппом и увидеть, что впервые за многие десятилетия в Москве не было эпидемии гриппа. Это результат ношения масок. Но нужно признать, что не только у нас. Грипп обычно завозится из-за границы, сейчас он перестал циркулировать вообще в мире. Поэтому это мировое достижение", – заявил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог А вообще, по статистике, заболеваемость ОРВИ в этом году значительно ниже, чем в предыдущие года. Это очень хорошо. И это заслуга масок, я считаю.

Еще одним эффектом ношения масок вирусолог назвал "некатастрофические масштабы эпидемии коронавируса" в России.

"То, что многие люди не заразились коронавирусом, что ковид не привел к таким катастрофическим последствиям, как в некоторых городах Италии, или к той ситуации, которая сейчас наблюдается в Индии, – это, безусловно, результат ограничительных мер. И, конечно, самая действенная из них – это ношение маски", – выразил мнение вирусолог.

Что касается негативных эффектов, по мнению Скулачева, есть только один – и тот происходит по вине самих людей.

"Если вы не меняете маску, не стираете, используете одноразовую по 10 раз, то в конце концов у вас может начаться раздражение кожи, какие-то бактерии на ней поселятся, что повлияет на внешний вид", – объяснил специалист.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Реально медицински доказано – про это было очень много работ сделано за последнее время, – что никакого негативного действия на организм маски не оказывают.

По мнению Скулачева, ношение масок останется обязательным до конца пандемии. Однако когда она закончится, пока точно сказать не может никто, отмечает эксперт.

При этом он не считает, что история масок должна закончиться на пандемии.

"Я бы призывал носить их всегда в общественных местах. В этом смысле можно обратиться к культуре Японии, например, где в местах массового скопления людей в маске ходить прилично", – объяснил свою позицию вирусолог.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что осенью в России не планируют вводить локдаун из-за коронавируса. Кроме того, глава правительства Михаил Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвердили 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в РФ зарегистрировали 4 905 059 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Республике Тыва.