В России выявили 8 217 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 217 новых случаев коронавируса в 83 регионах, при этом в 1 168 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 718 случаев, на Санкт-Петербург – 734, на Московскую область – 642, на Ростовскую область – 201, на Воронежскую область – 131, на Иркутскую и Нижегородскую области – по 121.

Всего в РФ зарегистрировали 4 905 059 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

За последние сутки в стране подтверждено 355 смертей от COVID-19, за весь период пандемии умер 114 331 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 8 614 человек, за все время – 4 518 529.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается, именно этот год должен стать переломным в борьбе с пандемией.

До этого Владимир Путин заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.