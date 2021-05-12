Голикова допустила возобновление авиасообщения с рядом стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в ближайшее время Россия может принять ряд решений по возобновлению авиасообщения с другими странами. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что правительство России продолжает внимательно следить за ситуацией по всему миру. На данный момент уже есть большое количество обращений от зарубежных государств, предлагающих открыть границы.
"Мы внимательно анализируем эту ситуацию, и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться", – уточнила Голикова.
Она также подчеркнула, что у России есть несколько предложений от европейских стран, в которых улучшается ситуация.
Ранее стало известно, что Россия и Греция на следующей неделе обсудят возобновление авиасообщения. Греция с точки зрения пандемии коронавируса относится к категории "зеленых" стран Европейского союза, а программа вакцинации там продвигается очень быстро.
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